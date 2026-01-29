[солдаут] Специальный показ: «Здесь был Юра»
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
В 30 лет Олег и Серёга всё ещё мечтают стать рок-звёздами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ? 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра. После показа пройдет обсуждение со съемочной командой фильма. Модератор — куратор Зотов.Кино Полина Прибыткова.
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