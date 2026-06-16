Фильм представит кинокритик Кирилл Артамонов. Успешный итальянский режиссёр переживает глубокий творческий и личный кризис: он должен приступить к съёмкам масштабного фантастического фильма, но не может найти вдохновение. Продюсеры требуют результата, на декорации потрачены миллионы, приглашены звёзды и пресса, однако Гвидо Ансельми погружён в сомнения и разочарование в жизни. В поисках смысла всего происходящего он погружается в воспоминания детства, тайные фантазии и сумбурные сны, где реальность и вымысел неразделимы.