ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Специальный показ: «Восемь с половиной»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм представит кинокритик Кирилл Артамонов. Успешный итальянский режиссёр переживает глубокий творческий и личный кризис: он должен приступить к съёмкам масштабного фантастического фильма, но не может найти вдохновение. Продюсеры требуют результата, на декорации потрачены миллионы, приглашены звёзды и пресса, однако Гвидо Ансельми погружён в сомнения и разочарование в жизни. В поисках смысла всего происходящего он погружается в воспоминания детства, тайные фантазии и сумбурные сны, где реальность и вымысел неразделимы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста