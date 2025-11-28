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Специальный показ: «Умри, моя любовь»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Рок-н-ролльный психологический триллер от создателей «Субстанции» и продюсера Мартина Скорсезе, с голливудскими суперзвездами Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. О фильме: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. После тебя ждёт обсуждение фильма с Дарьей Бурнашевой, кинокритиком, выпускницей «Практической кинокритики» МШК, автором канала про британское кино «эдгар райт, а ты нет» и Каравайцевой Ларисой, главным психологом Twinby, автором более 20 публикаций по психологии взаимоотношений, коучем международной психологической ассоциации, разработчиком и соавтором концепции психологической совместимости в Twinby, Head Psy RnD Lab. Фильм будет демонстрироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.

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