ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Специальный показ: «Сентиментальная ценность»

Москино Космос, проспект Мира, 109

Начало:

Завершение:

520₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Cпециальный показ семейной драмы «Сентиментальная ценность» с Ренатой Реинсве, Стелланом Скарсгардом и Эль Фаннинг в главных ролях. Режиссёром фильма выступил Йоаким Триер. «Сентиментальная ценность» — это не автобиографический фильм Триера, а простое исследование человеческого бытия. В центре сюжета — режиссёр Густав Борг, который возвращается к своим дочерям после долгих лет отсутствия. Он хочет вернуть былую славу и надеется, что одна из дочерей, Нора, согласится на главную роль в его новом автобиографическом проекте. Кинолента получила Гран-при Каннского фестиваля, а критики сочли картину многогранной и душевной. Кроме того, рецензенты отметили потрясающую актёрскую игру Ренате Реинсве и Стеллана Скарсгарда. Картину представит психолог сервиса «zigmund.online» Дарья Хаирова. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста