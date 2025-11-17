Cпециальный показ семейной драмы «Сентиментальная ценность» с Ренатой Реинсве, Стелланом Скарсгардом и Эль Фаннинг в главных ролях. Режиссёром фильма выступил Йоаким Триер. «Сентиментальная ценность» — это не автобиографический фильм Триера, а простое исследование человеческого бытия. В центре сюжета — режиссёр Густав Борг, который возвращается к своим дочерям после долгих лет отсутствия. Он хочет вернуть былую славу и надеется, что одна из дочерей, Нора, согласится на главную роль в его новом автобиографическом проекте. Кинолента получила Гран-при Каннского фестиваля, а критики сочли картину многогранной и душевной. Кроме того, рецензенты отметили потрясающую актёрскую игру Ренате Реинсве и Стеллана Скарсгарда. Картину представит психолог сервиса «zigmund.online» Дарья Хаирова. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.