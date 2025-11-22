Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2025. Фильм выдвинут в шорт-лист в категории «Лучшии? иностранныи? фильм» от Норвегии на «Оскар»-2026 О фильме: После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съёмочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга. Фильм демонстрируется на норвежском и английском языках с русскими субтитрами