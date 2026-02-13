Специальный показ философской мелодрамы Ильдико Эньеди «Молчаливый друг». Эта мудрая и увлекательная картина, сюжет которой охватывает несколько эпох, стала одним из главных украшений прошедшего в прошлом году Венецианского кинофестиваля. Ильдико Эньеди — классик венгерского кино. Обладательница Золотой камеры Каннского кинофестиваля (за свой дебют «Мой XX век») и Золотого медведя Берлинале («О теле и душе»), в «Молчаливом друге» вновь ищет нечто магическое в повседневности, как настоящего, так и прошлого. Главным героем её картины становится величественное дерево, растущее в саду Марбургского университета, которое становится свидетелем сразу нескольких судеб. Так, на твоих глазах, будут разворачиваться удивительные истории судеб тех, кто в разные десятилетия учился и преподавал в стенах этого института. Это и гонконгский профессор-нейробиолог, застрявший на кампусе из-за пандемии. И юноша, влюбленный в однокурсницу и готовый даже преуспеть в ботанике ради того, чтобы впечатлить её. И первая студентка в летописи университета, чей путь в науке будет осложнен предрассудками окружающих. Все три части этого альманаха, посвящены взаимосвязи и процессу коммуникации человека и окружающего его мира. Эньеди предлагает обратить внимание на самые невероятные и волшебные процессы, которые порой сложно заметить в потоке рутины. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс