Фильм представит и обсудит фильм Катя Комарова, кинокритик, преподаватель теории и анализа фильма, автор тг-канала «ты пахнешь пылью» О фильме: Молодой парень Жан приезжает в Париж к своему старшему брату, но не может попасть в дом. Подруга брата, актриса Анн (Жюльет Бинош), не спешит сообщать ему новый код от входной двери, и он в расстроенных чувствах устраивает ссору на улице с африканцем Амаду и нелегальной румынской иммигранткой Марией. Прибывшая полиция арестовывает Амаду и депортирует Марию. В один миг неизвестный код роковым образом меняет судьбы людей и завязывает историю, похожую на многоцветье Парижа — города, который задает загадки и не даёт ответов. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.