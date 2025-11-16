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Специальный показ: «Код неизвестен»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм представит и обсудит фильм Катя Комарова, кинокритик, преподаватель теории и анализа фильма, автор тг-канала «ты пахнешь пылью» О фильме: Молодой парень Жан приезжает в Париж к своему старшему брату, но не может попасть в дом. Подруга брата, актриса Анн (Жюльет Бинош), не спешит сообщать ему новый код от входной двери, и он в расстроенных чувствах устраивает ссору на улице с африканцем Амаду и нелегальной румынской иммигранткой Марией. Прибывшая полиция арестовывает Амаду и депортирует Марию. В один миг неизвестный код роковым образом меняет судьбы людей и завязывает историю, похожую на многоцветье Парижа — города, который задает загадки и не даёт ответов. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.

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