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Специальный показ: «Хэппи-энд»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

История большой процветающей семьи на фоне мирового кризиса. О фильме: Казалось бы у них есть всё, чтобы быть счастливыми, но они давно зациклились на ссорах друг с другом и забыли, что такое любовь и искренние чувства. И зачем вообще переживать о том, что тебя не касается? Единственные кому позволено проявлять свои эмоции - 13-летней Еве и ее дедушке (Жан-Луи Трентиньян). Остальным же такая несдержанность не прощается. После показа пройдёт онлайн-обсуждение с киноведом, литератором и автором книги «Михаэль Ханеке» Евгением Обуховым. Фильм будет демонстрироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.

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