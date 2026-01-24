Специальный показ: «Голова-ластик»
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
950₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Сюрреалистический полнометражный дебют Дэвида Линча, сразу шедевр, вершина и квинтэссенция всего творчества. Угрюмый и одинокий Генри внезапно становится отцом ребенка-мутанта, похожего на закутанного в бинты головастика. И женится на его матери — Мэри. Но в одну дождливую ночь она уходит жить к родителям, а Генри, оставшийся наедине с ребенком, начинает медленно сходить с ума. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами
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