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Специальный показ: «Голова-ластик»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сюрреалистический полнометражный дебют Дэвида Линча, сразу шедевр, вершина и квинтэссенция всего творчества. Угрюмый и одинокий Генри внезапно становится отцом ребенка-мутанта, похожего на закутанного в бинты головастика. И женится на его матери — Мэри. Но в одну дождливую ночь она уходит жить к родителям, а Генри, оставшийся наедине с ребенком, начинает медленно сходить с ума. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами

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