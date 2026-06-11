Кира сбегает на север в поисках отца. Ей известны только имя и фамилия. Петя — местный, но тоже сбежал — от самого себя. Он убеждает Киру, что знает, где её отец. У каждого из них свои вопросы к прошлому, и только один человек может дать ответы. Им придётся пересечь Кольский полуостров, чтобы найти его. Специальный показ драмы Тимофея Анисимова «Было не было». Это ещё один дебют выпускника экспериментальной мастерской Алексея Учителя во ВГИКе — в последние годы именитый режиссёр помог с реализацией проектов многих молодых кинематографистов, по мнению кинокритиков ставших заметными событиями в сфере независимого отечественного кино. В их числе «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова, «На этой земле» Ренаты Джало, «Миттельмарш» Софьи Мелединой и «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова. После показа пройдёт обсуждение с создателями фильма.