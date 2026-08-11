Спецпоказ романтического аниме от легендарной студии Ghibli и продюсера Хаяо Миядзаки — «Шёпот сердца» (1995). Яркая и вдохновляющая история о школьной любви будет демонстрироваться в 4К-Реставрации. Картину представит и обсудит со зрителями японовед Степан Родин. Картина рассказывает историю школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит её к одному и тому же имени — Сэйдзи Амасава. Эта случайность становится началом истории о взрослении, сочинительстве, первой любви и поиске своего пути. В отличие от многочисленных фантастических работ студии, «Шёпот сердца» полностью сосредоточен на реалиях. Это умная и трогательная истории о взрослении, мечтах и серьёзных решениях, которые приходится принимать каждому подростку.