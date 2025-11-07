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Танго

Центр Высоцкого на Таганке, ул. Высоцкого, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль, который затягивает зрителя в мир сложных межличностных отношений, столкновений поколений и абсурда повседневной жизни. Молодой выпускник медицинского факультета по имени Артур возвращается обратно в родительский дом, но вместо уютного уголка и спокойствия он сталкивается с полным хаосом и разладом в своей семье. Главный герой решает «вылечить» своих родных через создание новой системы ценностей. Все традиционные нормы и моральные устои подвергаются серьезному пересмотру – дом превращается в арену борьбы между старым и новым, между абсурдной реальностью и всеохватывающим порядком. В ходе семейных разборок выявляются тайны и выбрасываются скелеты из шкафов. Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут (с 1 антрактом).

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