Спектакль, который затягивает зрителя в мир сложных межличностных отношений, столкновений поколений и абсурда повседневной жизни. Молодой выпускник медицинского факультета по имени Артур возвращается обратно в родительский дом, но вместо уютного уголка и спокойствия он сталкивается с полным хаосом и разладом в своей семье. Главный герой решает «вылечить» своих родных через создание новой системы ценностей. Все традиционные нормы и моральные устои подвергаются серьезному пересмотру – дом превращается в арену борьбы между старым и новым, между абсурдной реальностью и всеохватывающим порядком. В ходе семейных разборок выявляются тайны и выбрасываются скелеты из шкафов. Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут (с 1 антрактом).