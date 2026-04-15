Лиричный фарс независимого театра «ТЭТ» прежде всего о вере в искусство, в любовь, в Родину и о том, что случается, когда эта вера умирает. На сцене четверо женщин в самом расцвете сил и молодой баянист. Кажется, жизнь бьёт ключом в ансамбле «Наитие» и ничего не способно разрушить идеальный мир, который студийцы строили годами в стенах провинциального ДК. Однако искусство многогранно. На старуху бывает проруха и даже к кокошникам может прийти ребрендинг. Здесь нет никакой магии, хоть на актрис и надели крылья.