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Феи умирают стоя

КЦ «Марьина Роща», Октябрьская улица, 91к1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Лиричный фарс независимого театра «ТЭТ» прежде всего о вере в искусство, в любовь, в Родину и о том, что случается, когда эта вера умирает. На сцене четверо женщин в самом расцвете сил и молодой баянист. Кажется, жизнь бьёт ключом в ансамбле «Наитие» и ничего не способно разрушить идеальный мир, который студийцы строили годами в стенах провинциального ДК. Однако искусство многогранно. На старуху бывает проруха и даже к кокошникам может прийти ребрендинг. Здесь нет никакой магии, хоть на актрис и надели крылья.

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