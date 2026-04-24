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[перенесено] Спектакль-дегустация «Так говорил Джо»

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Мероприятие переносится на 24 апреля! «Так говорил Джо» — это путешествие одного писателя в самую глубь тайн своей жизни, сквозь успех, разочарование и детские раны. Путешествие, которое откроет глаза на подлинную радость жизни и настоящую любовь. Путешествие, которое вдохновлено винами. «Особыми». Их хранитель, давний друг главного героя и проводник в мир виноделия — Джо Фокс, эксцентричный и радушный, человек-загадка, разгадав которую, можно случайно обнаружить себя счастливым. «Многое узнаешь, путешествуя, если глаз не закрывать» — так говорил Джо. На спектакле-дегустации зритель становится частью постановки. По мере развития сюжета зрители попробуют 4 вина. Тебя ждут французские вина и даже то самое «Пьяблочное вино». А пройдёт всё в камерной обстановке на импровизированной сцене бара Taste&Talk. Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00. Вход в зрительный зал будет закрыт после третьего звонка.

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