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Про событие
Женя Гольц и Лиза Иванова приглашают на атмосферный вечер в бордовых тонах. Прогуливаясь по осенней Москве 27го октября, ты захочешь согреться в уютном камерном театре, где тебе предложат каберне, а если у тебя давление, то каркаде. После велком-дринка две очаровательные дамы в бархате пригласят тебя в мир импровизационной комедии. Готов? Тогда надевай театральный дресс-код и бордовые элементы. Приходи с цветами и без!
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