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Спектакль без сценария от дуэта «Лолиты»

Театр «Три ступени», Донская улица, 6с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Женя Гольц и Лиза Иванова приглашают на атмосферный вечер в бордовых тонах. Прогуливаясь по осенней Москве 27го октября, ты захочешь согреться в уютном камерном театре, где тебе предложат каберне, а если у тебя давление, то каркаде.   После велком-дринка две очаровательные дамы в бархате пригласят тебя в мир импровизационной комедии.   Готов? Тогда надевай театральный дресс-код и бордовые элементы. Приходи с цветами и без!

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