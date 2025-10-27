Женя Гольц и Лиза Иванова приглашают на атмосферный вечер в бордовых тонах. Прогуливаясь по осенней Москве 27го октября, ты захочешь согреться в уютном камерном театре, где тебе предложат каберне, а если у тебя давление, то каркаде. После велком-дринка две очаровательные дамы в бархате пригласят тебя в мир импровизационной комедии. Готов? Тогда надевай театральный дресс-код и бордовые элементы. Приходи с цветами и без!