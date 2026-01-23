Признавайся, поставил цель улучшить свой английский и найти новых друзей в 2025? Под руководством опытных ведущих Sabscript здесь объединят формат дружеско-романтических знакомств и изучения english-а, чтобы найти соулмейтов и попрактиковать speaking. Будешь общаться при свечах, под культовый сериал FRIENDS. В планах несколько форматов знакомства и общения, которые помогут тебе расслабиться и обсудить максимальное количество тем за вечер: 1. Написать интересный факт о себе на бумажке на английском и держать его в секрете от других участников до конца мероприятия, 2. Познакомиться со всеми в формате elevator pitch — рассказать о себе лаконично и быстро, чтобы не дублировать общую информацию на последующих этапах и избежать поверхностного общения, 3. Пообщаться в группах: о домашних животных, о сепарации от родителей, о work-life балансе и о понятии красоты, и о многом-многом другом! В каждой группе будет несколько вопросов для обсуждения на выбор, 4. Пообщаться Тет-А-Тет с помощью вспомогательной карточки с вопросами и меняться каждые 7 минут, чтобы узнать наиболее количество собеседников, 5. Подписать памятные «чемоданчики» с пожеланиями на английском и угадать написанные в начале секретики. Уровень владения английским: B1+ Запись на мероприятие открыта для всех желающих, разделения 50/50 на билеты для парней и для девушек нет.