Приходи на встречу, чтобы познакомиться с новыми людьми и найти друзей по интересам. В программе: - Общение в группе по интересам с теми участниками, которых ты выберешь заранее - Знакомство с каждым участником наедине в формате быстрых знакомств - Завершающее творческое задание, которое выполняется вместе в небольшой компании В процессе мероприятия будут даны задания, которые помогут не теряться при знакомстве и весело провести время вместе друг с другом. После встречи ты сможешь пойти с компанией отдыхать и вкусно есть в ближайшее кафе. А ещё будет общий чат, чтобы оставаться на связи и после знакомства. Приходи, чтобы классно провести время и познакомиться с новыми людьми! Записаться можно в лс у организатора.