Если ты тоже ощущаешь весну и романтическое настроение, приходи на знакомства. Приятно пообщаешься с новыми людьми и, возможно, найдёшь что-то большее. Что будет: — знакомства с 10-12 людьми противоположного пола в формате быстрых знакомств — карточки с вопросами, чтобы точно знать, о чём поговорить и не переживать об этом с самого начала — контакты тех, с кем симпатия оказалась взаимной, в течение суток после встречи Возраст участников: 20-35 лет. Вход: 500р + тариф Циферблата. Записаться можно через Telegram организатора по кнопке «Купить билет».