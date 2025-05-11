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Speed Dating

«Циферблат», улица Кузнецкий Мост, 19с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Если ты тоже ощущаешь весну и романтическое настроение, приходи на знакомства. Приятно пообщаешься с новыми людьми и, возможно, найдёшь что-то большее. Что будет: — знакомства с 10-12 людьми противоположного пола в формате быстрых знакомств — карточки с вопросами, чтобы точно знать, о чём поговорить и не переживать об этом с самого начала — контакты тех, с кем симпатия оказалась взаимной, в течение суток после встречи Возраст участников: 20-35 лет. Вход: 500р + тариф Циферблата. Записаться можно через Telegram организатора по кнопке «Купить билет».

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