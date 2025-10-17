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Spectrum Av

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

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Бесплатно
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Вечеринки

Про событие

Аудио-визуальное шоу, исследующее взаимодополнение рейв-культуры и медиа-искусства. Проект объединяет электронных музыкантов и медиа-художников в живом взаимодействии, где звук и медиа-искусство сливаются в единое целое. Перфоманс проходит параллельно с выставкой «Предчувствую тебя», где представлен 21 цифровой художник. Одним из художников выставки является Алена Осипова (amona_re). Именно она создает и визуальную часть перформанса.

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