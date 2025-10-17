Выбор редакции
Spectrum Av
Новодмитровская улица, 1с4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Вечеринки
Про событие
Аудио-визуальное шоу, исследующее взаимодополнение рейв-культуры и медиа-искусства. Проект объединяет электронных музыкантов и медиа-художников в живом взаимодействии, где звук и медиа-искусство сливаются в единое целое. Перфоманс проходит параллельно с выставкой «Предчувствую тебя», где представлен 21 цифровой художник. Одним из художников выставки является Алена Осипова (amona_re). Именно она создает и визуальную часть перформанса.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи