Аудио-визуальное шоу, исследующее взаимодополнение рейв-культуры и медиа-искусства. Проект объединяет электронных музыкантов и медиа-художников в живом взаимодействии, где звук и медиа-искусство сливаются в единое целое. Перфоманс проходит параллельно с выставкой «Предчувствую тебя», где представлен 21 цифровой художник. Одним из художников выставки является Алена Осипова (amona_re). Именно она создает и визуальную часть перформанса.