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СПАМ

Омельченко (Omelchenko)
Староконюшенный пер., д. 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 8+
Выставки

Про событие

Проект «СПАМ» — это размышление о потреблении, навязанных желаниях и мнимом выборе. «Кошелёк или жизнь?» — вопрос, который мы задаём себе слишком редко. А зря. Елана Рэй — московская художница, влюблённая в идеи авангарда, член ТСХР, с опытом выставок по всему миру — от Испании до США. В её арсенале — и материалы новой эпохи, и энергия перестроечных экспериментов. Ты можешь прийти на выставку, чтобы почувствовать, куда ведёт твой внутренний взгляд.

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