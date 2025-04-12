Проект «СПАМ» — это размышление о потреблении, навязанных желаниях и мнимом выборе. «Кошелёк или жизнь?» — вопрос, который мы задаём себе слишком редко. А зря. Елана Рэй — московская художница, влюблённая в идеи авангарда, член ТСХР, с опытом выставок по всему миру — от Испании до США. В её арсенале — и материалы новой эпохи, и энергия перестроечных экспериментов. Ты можешь прийти на выставку, чтобы почувствовать, куда ведёт твой внутренний взгляд.