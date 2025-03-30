Ежегодный коллаборационный фестиваль Trash & YG Booking - Space Wave, хедлайнерами которого станет рок-группа Wildways. Приготовьcя к взрывному перфомансу от aikko, а также рок-групп «гнилаялирика», «ПИКЧИ!» и «Псарня», которые исполнят свои хиты и подарят незабываемые эмоции и заряд энергии. Атмосферу за диджейским пультом будут задавать DJ CHMYAVK и Emilien.