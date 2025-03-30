ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Space Wave: Emo Edition

Base
улица Орджоникидзе, 11

Начало:

Завершение:

от 1699₽ до 6999₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Ежегодный коллаборационный фестиваль Trash & YG Booking - Space Wave, хедлайнерами которого станет рок-группа Wildways. Приготовьcя к взрывному перфомансу от aikko, а также рок-групп «гнилаялирика», «ПИКЧИ!» и «Псарня», которые исполнят свои хиты и подарят незабываемые эмоции и заряд энергии. Атмосферу за диджейским пультом будут задавать DJ CHMYAVK и Emilien.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста