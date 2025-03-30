Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Ежегодный коллаборационный фестиваль Trash & YG Booking - Space Wave, хедлайнерами которого станет рок-группа Wildways. Приготовьcя к взрывному перфомансу от aikko, а также рок-групп «гнилаялирика», «ПИКЧИ!» и «Псарня», которые исполнят свои хиты и подарят незабываемые эмоции и заряд энергии. Атмосферу за диджейским пультом будут задавать DJ CHMYAVK и Emilien.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи