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Созвездия

Арт-платформа
Георгиевский переулок, д. 3/3

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История пары, запутавшейся в теории струн и в собственных отношениях. Экскурсия в квантовую мультивселенную, где каждый поступок героев, каждое принятое ими решение существуют во всех возможных вариантах одновременно.

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