Созвездия
Георгиевский переулок, д. 3/3
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Завершение:
от 3000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
История пары, запутавшейся в теории струн и в собственных отношениях. Экскурсия в квантовую мультивселенную, где каждый поступок героев, каждое принятое ими решение существуют во всех возможных вариантах одновременно.
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