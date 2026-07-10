Бельгийский шоколад превратится в произведение искусства в твоих руках. На мастер-классе ты: — Продегустируешь разный шоколад и выберешь тот, с которым хочешь работать — Сделаешь шоколадный декор — Растопишь и затемперируешь шоколад для плитки и конфет — Сделаешь фантазийный декор своей плитки (примеры декора будут)