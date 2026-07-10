Создание плитки шоколада и конфет
Духовской переулок, 17
Начало:
Завершение:
4600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Бельгийский шоколад превратится в произведение искусства в твоих руках. На мастер-классе ты: — Продегустируешь разный шоколад и выберешь тот, с которым хочешь работать — Сделаешь шоколадный декор — Растопишь и затемперируешь шоколад для плитки и конфет — Сделаешь фантазийный декор своей плитки (примеры декора будут)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи