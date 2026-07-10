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Создание плитки шоколада и конфет

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Бельгийский шоколад превратится в произведение искусства в твоих руках. На мастер-классе ты: — Продегустируешь разный шоколад и выберешь тот, с которым хочешь работать — Сделаешь шоколадный декор — Растопишь и затемперируешь шоколад для плитки и конфет — Сделаешь фантазийный декор своей плитки (примеры декора будут)

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