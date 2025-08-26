Встреча с психологом, на которой тебе помогут определить ценности, составить колесо баланса и, исходя из этого, построить цели, разбив их на постепенные выполнимые шаги. В итоге ты сможешь запечатлеть их на своей «карте». Подойдёт тем, кто: — запутался и ищет ответы на сложные вопросы; — хочет глубже понять себя; — буксует на старте или застрял на середине; — визуалам, которым важно «видеть путь» перед глазами; — всем, кто хочет смысла вместо случайных картинок. Возьми с собой любимые журналы, распечатки или фото, если есть. Остальные материалы тебе предоставят. Запись обязательна.