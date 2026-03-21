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Совместная пробежка с питомцем

Кафе Rebellion The Palace of Youth, Комсомольский проспект, 24с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Активное утро вместе с твоим пушистым другом :) Что тебя ждёт: Разминка и лёгкая пробежка 2 км Заминка и расслабление после тренировки Приятное общение в кафе Место встречи: кафе Rebellion The Palace of Youth — здесь можно переодеться и оставить вещи, а после пробежки сюда вернутся, чтобы насладиться кофе и общением. Если не получится взять питомца, то всё равно сможешь прийти. Внимание: количество мест ограничено, поэтому требуется регистрация. После регистрации с тобой свяжутся для подтверждения участия. Ссылка на беговой маршрут: https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.593689%2C55.730399&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A8c8d105ec611a4a591ec6342ef2c58524cc5ebcdad8db80ece6573784d91cdee&z=15

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