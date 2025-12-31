Оливье, самовар с глинтвейном и «Пять минут»: Советский Новый год в «Клаве». «Клава», как истинная массовица-затейница, уже придумала, как отмечать Новый год: 31 декабря, в главную ночь года ждёт тебя на большой праздник в советском стиле. Наконец-то можно оторваться от традиционного пересмотра «Иронии судьбы» и «Ивана Васильевича», ведь они воплотятся в жизнь. Входную группу пропустить будет невозможно: те самые разноцветные флажки из детства станут новогодним маяком «Клавы», а у дверей бара команда растопит самовар и будет угощать глинтвейном с баранками. Внутри не менее атмосферно: за пультом аll night Данила Спиридонов, а на столах — стандартный набор советского Нового года: мандарины, конфеты, селёдка под шубой, оливье и многое другое. Вход свободный. Праздничное настроение и желание кутить до утра обязательны.