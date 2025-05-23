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Советский авангард 30-х годов: квиз с угощением

Благосфера, 1-й Боткинский проезд, 7с1

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

На встрече ты ближе познакомишься с любопытной историей конструктивизма, увидишь один из шедевров этого направления – Фабрику-кухню на Динамо с её уникальной планировкой и реверсными лестницами, а также сможешь принять участие в квизе с гастрономическим погружением. В программе: – Обзорная экскурсия по Фабрике-кухне Авиазавода №1; – Квиз «Конструктивненько»; – Сет-ужин в стиле «фабричной кухни». Что такое сет-ужин? Перед началом и между раундами квиза ты попробуешь блюда из меню фабрики-кухни: закуски, горячее, десерт и безалкогольные напитки. Ужин входит в стоимость. Победителей квиза ждёт приз от организаторов.

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