На встрече ты ближе познакомишься с любопытной историей конструктивизма, увидишь один из шедевров этого направления – Фабрику-кухню на Динамо с её уникальной планировкой и реверсными лестницами, а также сможешь принять участие в квизе с гастрономическим погружением. В программе: – Обзорная экскурсия по Фабрике-кухне Авиазавода №1; – Квиз «Конструктивненько»; – Сет-ужин в стиле «фабричной кухни». Что такое сет-ужин? Перед началом и между раундами квиза ты попробуешь блюда из меню фабрики-кухни: закуски, горячее, десерт и безалкогольные напитки. Ужин входит в стоимость. Победителей квиза ждёт приз от организаторов.