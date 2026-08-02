Эти концерты — не про комфорт или привычные ритмы. Это вечер, где музыка взорвёт твои ожидания. Сделают так, чтобы каждый аккорд отзывался в груди, чтобы каждый удар барабанов разрушал иллюзии, а гитары открывали то, что ты боялся почувствовать. Это будет не просто шоу — это вызов, который бросят этому миру.