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Совергон

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 20000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Эти концерты — не про комфорт или привычные ритмы. Это вечер, где музыка взорвёт твои ожидания. Сделают так, чтобы каждый аккорд отзывался в груди, чтобы каждый удар барабанов разрушал иллюзии, а гитары открывали то, что ты боялся почувствовать. Это будет не просто шоу — это вызов, который бросят этому миру.

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