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Сова

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улица Орджоникидзе, 11

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от 2100₽ до 3400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Грядущий декабрь вновь зазвучит гимнами любви и молодости: группа Сова даст концерт в Москве. Романтичные голоса, танцевальные ритмы, ностальгические мелодии — звуки, которые доносятся как будто бы прямиком со школьных дискотек минувшего столетия — именно так прозвучат на концертах новые песни и уже занявшие место в сердце шлягеры коллектива.

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