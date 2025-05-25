«Сова» — нью-вейв дуэт из Екатеринбурга. Музыка коллектива — это переосмысление сложившихся в отечественном роке и пост-панке традиций, смешанных с мыслями и переживаниями современных дней. В рамках самого большого тура в истории коллектива будут исполняться уже полюбившиеся шлягеры и новые песни. Весна, дружба, любовь и песни группы Сова.