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«Сова» — нью-вейв дуэт из Екатеринбурга. Музыка коллектива — это переосмысление сложившихся в отечественном роке и пост-панке традиций, смешанных с мыслями и переживаниями современных дней. В рамках самого большого тура в истории коллектива будут исполняться уже полюбившиеся шлягеры и новые песни. Весна, дружба, любовь и песни группы Сова.
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