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Сова

Партийный пер., 1, корп. 6

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от 2000₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Сова» — нью-вейв дуэт из Екатеринбурга. Музыка коллектива — это переосмысление сложившихся в отечественном роке и пост-панке традиций, смешанных с мыслями и переживаниями современных дней. В рамках самого большого тура в истории коллектива будут исполняться уже полюбившиеся шлягеры и новые песни. Весна, дружба, любовь и песни группы Сова.

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