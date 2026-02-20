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Социум как догма: личность и система в Warhammer 40,000

Библиотека им. М.А. Светлова, ул. Большая Садовая, д. 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Вселенная Warhammer 40,000 — это не история о далёком будущем, а масштабная лаборатория, где проверяется предел человеческого духа. Каково это — жить в цивилизации, где смысл существования целых поколений сводится к служению непостижимой системе? Где индивидуальность растворяется в огромном коллективном теле, а знание о мире ограничено и превращено в ритуал? Приходи на разговор о людях в мире абсолютного масштаба и тотального долга. На лекции участники исследуют, что происходит с обществом и личностью, когда их развитие заморожено? Как рождаются мифы, способные скреплять реальность? Ты рассмотришь механизм деконструкции модернистских нарративов в призме доведенного до абсурда образа цивилизации. Лектор: Иван Романов, философ, учитель истории лицея РАНХиГС, лектор общества «Интеллектуальные среды».

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