Вселенная Warhammer 40,000 — это не история о далёком будущем, а масштабная лаборатория, где проверяется предел человеческого духа. Каково это — жить в цивилизации, где смысл существования целых поколений сводится к служению непостижимой системе? Где индивидуальность растворяется в огромном коллективном теле, а знание о мире ограничено и превращено в ритуал? Приходи на разговор о людях в мире абсолютного масштаба и тотального долга. На лекции участники исследуют, что происходит с обществом и личностью, когда их развитие заморожено? Как рождаются мифы, способные скреплять реальность? Ты рассмотришь механизм деконструкции модернистских нарративов в призме доведенного до абсурда образа цивилизации. Лектор: Иван Романов, философ, учитель истории лицея РАНХиГС, лектор общества «Интеллектуальные среды».