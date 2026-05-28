Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Действие комедии начинается в декорациях телевизионного шоу, где стираются рамки между правдой и вымыслом. В этой измененной, полу абсурдной реальности возможны любые чудеса и трансформации, которые меняют восприятие героев, становятся испытанием, проверкой чувств на прочность. Продолжительность: 2 часа 40 минут
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