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Сон смешного человека

КукLab, Смоленская улица, 10

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль по рассказу Ф.М. Достоевского. Концептуальная и лаконичная визуализация произведения от режиссёра Николая Рингбурга, адаптированная к современным реалиям благодаря таланту режиссёра и техническим возможностям сцены, вкрадчиво переносит зрителя в лабиринт измышлений и выводов главного героя, точно передавая эмоциональный фон и смысл произведения. Николай Рингбург бережно погружает зрителей в мир «смешного человека», потерянного, страдающего от осознания собственной ничтожности. В его исполнении персонаж предстает перед нами как тонкая натура, вызывающая скорее сочувствие и интерес, чем гнетущее чувство безысходности. Актёру было нелегко работать с текстом, с его рваным, изодранным ритмом, как будто «человек то ли тонет, то ли задыхается, то ли у него эпилепсия». Николаю Рингбургу удалось почувствовать и подхватить этот ритм, и в результате текст прозвучал очень естественно и легко. В спектакле использована музыка Сергея Прокофьева, Софьи Губайдулиной, Чарльза Айвза, которая подчёркивает характерную неровность, особую «звукопись» рассказа.

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