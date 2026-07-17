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Сон скрипача

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Мощная инструментальная тройка: Скрипка, гитара и ударные. Три виртуоза, три стихии, сплетающиеся в единый поток звука, который проведёт тебя через вселенную эмоций. От нежной меланхолии до безудержной радости, от тихого шёпота до оглушительного грохота. Музыка от классики до рока: от трогательных ноктюрнов, проникающих в самые глубины души, до драйва Maneskin, заряжающего энергией и будоражащего кровь — один непрерывный саундтрек к мечте. Мелодии, знакомые с детства, и неожиданные музыкальные сюрпризы, заставляющие сердце биться чаще. Финал останется с тобой навсегда. Он станет ярким воспоминанием, которое будет согревать тебя в самые тёмные времена. Это был сон? Или реальность? Решать тебе. Но одно можно сказать наверняка: этот сон оставит неизгладимый след в твоей душе. Коллектив проекта «Рок&Скрипка»: Чернов Сергей (электроскрипка), Василий Комков (ударные), Жуйков Андрей (электрогитара).

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