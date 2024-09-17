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Somewhere Music Session. День Рождения

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Коллектив празднует день рождения, проекту исполнится 7 лет! Концерт модного и яркого проекта, уникального как по этническому составу (в группе объединились музыканты из Камеруна, России, Замбии и Кубы), так и по своей музыке. Somewhere Music Session предлагает свежий взгляд и на известные джазовые стандарты, и на современные хиты фанка, госпел- и соул-музыки, и на этнические композиции, большинство которых оказываются диковинной экзотикой для российской публики. Этот проект — это волшебство и страсть на языке мелодий и ритмов.

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