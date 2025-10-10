Авторский мелодичный рок, тёплое ламповое звучание, поэтичные тексты. Группа Эверленд понравится всем, кто ищет в музыке смесь драйва и эстетики! Будут и красивые баллады под клавишные, и энергичные хард-роковые гитарные номера. Каждый найдёт что-то своё. Тебя ждёт уютный бар в центре Москвы, атмосферное шоу и дружелюбная публика.