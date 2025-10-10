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Сольный концерт «Эверленд»

Алиби, Ащеулов переулок, 9

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Авторский мелодичный рок, тёплое ламповое звучание, поэтичные тексты. Группа Эверленд понравится всем, кто ищет в музыке смесь драйва и эстетики! Будут и красивые баллады под клавишные, и энергичные хард-роковые гитарные номера. Каждый найдёт что-то своё. Тебя ждёт уютный бар в центре Москвы, атмосферное шоу и дружелюбная публика.

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