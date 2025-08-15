Фестиваль телесных практик, тишины, движения и звука в окружении природы для восстановления, наполнения и глубокого контакта с собой. В программе: — Утренние практики на природе (движение, дыхание, звук) — 12 мастер-классов от телесных терапевтов и ведущих — Практики осознанного движения, прикосновения, телесной памяти — Ритуалы, звучание, голос — Танцевальный сет от DJ Абдал в субботу вечером — Проживание в ретритном центре, вкусная еда, прогулки на природе Этот фестиваль для тех, кто хочет мягко восстановиться, услышать себя и своё тело, погрузиться в телесные практики и саморазвитие. Для тех, кто хочет выйти из автоматизма, обрести бережность и теплый контакт, а также найти глубину, перезагрузку и обновление. Ведущие: Александра Статиенко, Наталья Кубатина, Ольга Олькова, Руслан Хисматуллин, Павел Абдал Фомин, и другие. Стоимость: 29000 при бронировании до 15 июля, 32000 при бронировании позднее. В стоимость входит участие в фестивале, проживание и питание. Второй вариант участия — только в субботу, с 7.30 до 22.30 (можно приехать и позже и уехать раньше при необходимости). Стоимость участия с трёхразовым питанием — 15000 рублей. (В субботу будет самая интересная и насыщенная программа)