Атмосферный концерт на Крыше с уникальной джазовой и соул программой и магическим голосом Dariya. Когда музыка и красота идут рука об руку, рождается магия, магия Dariya. В этот вечер на сцене выступят талантливые артисты с невероятным мастерством исполнения. Чувственный, яркий и сильный вокал солистки, невероятное количество энергии, драйва и эмоций — каждое выступление коллектива вызывает ажиотаж и проходит с аншлагом. Кто выступает: Dariya — эффектная и невероятно талантливая российская певица. Звезда соула, джаза и рока с сильным, глубоким голосом, узнаваемым тембром и современным звучанием. Разнообразие стилей, свобода самовыражения, авторский материал и искренность в исполнении и общении с публикой — главные ориентиры её творчества. Вместе с Дарией на одной сцене выступают лучшие джазовые музыканты Москвы. Сильный состав группы позволяет экспериментировать и с лёгкостью выходить за пределы исполняемых жанров. Выступления Dariya запоминаются своей уникальной энергетикой, искренним теплом и музыкальностью. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.