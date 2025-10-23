Атмосферный концерт на крыше с уникальной джазовой и соул программой и магическим голосом Dariya. Дария — эффектная и невероятно талантливая российская певица. Звезда соула, джаза и рока с сильным, глубоким голосом, узнаваемым тембром и современным звучанием. Разнообразие стилей, свобода самовыражения, авторский материал и искренность в исполнении и общении с публикой — главные ориентиры её творчества. Вместе с Дарией на одной сцене выступают лучшие джазовые музыканты Москвы. Сильный состав группы позволяет экспериментировать и с лёгкостью выходить за пределы исполняемых жанров. Выступления DARIYA запоминаются своей уникальной энергетикой, искренним теплом и музыкальностью. Сбор гостей с 19:00, начало концерта в 20:00. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждё.т панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.