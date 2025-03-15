Джаз, роскошь, огни… Погружение в золотую эпоху «ревущих 20-х» начинается прямо сейчас. В аутентичных интерьерах исторической высотки тебя ждут эпохальные хиты из культовых голливудских фильмов и мюзиклов: «Великий Гэтсби», «Бурлеск», «Величайший Шоумен», «Мулен Руж», «Ла-Ла Лэнд». В программе: A Little Party Never Killed Nobody, City of Stars, Something’s got a hold on me, Lady Marmalade и многое другое. Any Ive — очаровательная звезда джаз-сцены и талантливая вокалистка с бархатным тембром, который никого не оставит равнодушным.