Погружение в сказочную атмосферу фильмов японского режиссёра и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. Он оказал глубокое влияние на мировую анимацию, вдохновив целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал. Дзё Хисаиси — японский композитор и пианист, прославившийся благодаря совместной работе с режиссёром Хаяо Миядзаки. Миядзаки и Хисаиси вместе создали большое количество классических фильмов, таких как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает». Хотя Миядзаки и Хисаиси работают в разных сферах искусства, их творчество взаимодополняющее. Благодаря их сотрудничеству появились неповторимые фильмы, которые завораживают зрителей своей красотой и эмоциональной глубиной На концерте зрители отправятся в удивительное путешествие вместе с любимыми героями аниме. Пианист студии камерной музыки Simple Music исполнит произведения из анимационных фильмов выдающегося японского режиссёра Хаяо Миядзаки, которые сумели покорить сердца взрослых и детей по всему миру.