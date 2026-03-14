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Сны Миядзаки

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Погружение в сказочную атмосферу фильмов японского режиссёра и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. Он оказал глубокое влияние на мировую анимацию, вдохновив целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал. Дзё Хисаиси — японский композитор и пианист, прославившийся благодаря совместной работе с режиссёром Хаяо Миядзаки. Миядзаки и Хисаиси вместе создали большое количество классических фильмов, таких как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает». На концерте зрители отправятся в удивительное путешествие вместе с любимыми героями аниме. Пианист студии камерной музыки Simple Music исполнит произведения из анимационных фильмов выдающегося японского режиссёра Хаяо Миядзаки, которые сумели покорить сердца взрослых и детей по всему миру. Среди них: «Ходячий замок», «Навсикая долины ветров», «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута» и другие. Сказочная музыка в авторских аранжировках пианиста увлечёт слушателей на совершенно новый уровень восприятия, подарит яркие впечатления и оставит прекрасные воспоминания от концерта.

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