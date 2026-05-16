1-й этап чемпионата России по Формуле-4 на трассе Moscow Raceway в Подмосковье. Это старт сезона национальной гоночной серии, где молодые пилоты соревнуются на болидах с открытыми колёсами. Болельщиков ждут открытые заезды, доступ на трибуны и паддок, прогулки по пит-лейн и возможность почувствовать атмосферу настоящего автоспорта в живом формате. На мероприятии предусмотрены разные варианты билетов, включая классические и с приоритетным доступом на стартовую решётку и дополнительные привилегии для гостей.