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СМП Формула-4

Автодром Moscow Raceway (деревня Шелудьково, 39)

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от 3500₽ до 7000₽
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Про событие

1-й этап чемпионата России по Формуле-4 на трассе Moscow Raceway в Подмосковье. Это старт сезона национальной гоночной серии, где молодые пилоты соревнуются на болидах с открытыми колёсами. Болельщиков ждут открытые заезды, доступ на трибуны и паддок, прогулки по пит-лейн и возможность почувствовать атмосферу настоящего автоспорта в живом формате. На мероприятии предусмотрены разные варианты билетов, включая классические и с приоритетным доступом на стартовую решётку и дополнительные привилегии для гостей.

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