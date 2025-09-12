Читка. Скринкаст-комедия про чат с покойниками. Ирма и её взрослая дочь Ната отдыхают на курорте. Ну как на курорте... На «типа» курорте. Они грациозно возлежат на пляже южного посёлка, загорают и смотрят в свои смартфоны. Вот интересно, что же мы увидим, если заглянем к ним в смартфоны? Благодаря тому, что эта пьеса является «скринкаст-комедией», помимо двух красивых женщин в купальниках мы увидим и то, как они собирают кристаллы «три в ряд», и то, как они чатятся с подружками, каждая со своей, и то, какие смайлики они ставят в семейной беседе к поздравительной гифке про «Яблочный Спас» от бабушки... И то, как им пришло в голову воспользоваться новой технологией — нейросетевым чатом с покойниками. Что напишет им их покойный папа? И как они это переживут? Что почувствуют, получив сведения с того света? Облегчение? Подозрение? Страх? Ох... Я переживаю, как бы они там с ума не сошли с этими вашими нейросетками проклятыми... Или полезными? Ладно, кажется вопросов накопилось достаточно. Приходите на читку, будем давать ответы.