ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Смерть на страницах книг: от античности до наших дней

Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Смерть — это не просто конец, а одна из главных тем мировой литературы. Почему мы постоянно возвращаемся к образам смерти в книгах? Чем объясняется наше пристрастие к трагическим финалам и героям, которые сталкиваются с ней лицом к лицу? На этой лекции проследишь, как менялось восприятие смерти от древних трагедий до современного романа, и попробуешь понять, что именно привлекает писателей и читателей в этом последнем рубеже. Обсудят, как смерть помогает раскрыть глубины человеческой души, ставит важные вопросы о жизни и заставляет нас задуматься о смысле существования. Кто рассказывает? Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста