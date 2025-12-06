Смерть — это не просто конец, а одна из главных тем мировой литературы. Почему мы постоянно возвращаемся к образам смерти в книгах? Чем объясняется наше пристрастие к трагическим финалам и героям, которые сталкиваются с ней лицом к лицу? На этой лекции проследишь, как менялось восприятие смерти от древних трагедий до современного романа, и попробуешь понять, что именно привлекает писателей и читателей в этом последнем рубеже. Обсудят, как смерть помогает раскрыть глубины человеческой души, ставит важные вопросы о жизни и заставляет нас задуматься о смысле существования. Кто рассказывает? Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».