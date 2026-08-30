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Провожают сезон отпусков с огоньком: легенда этого лета DJ Михаил Томилов и DJ Mark S сыграют сеты в дачном антураже, а гостей ждёт кабачковый своп и мастер-класс по закруткам. Дресс-код: огородный шик, настроение – расслабленно-танцевальное. Проведи последний выходной августа так, чтобы жару хватило на девять месяцев вперед.
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