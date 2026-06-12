Проект, выросший из художественной резиденции в Апатитах, исследует влияние новой географии на художественный язык и способ работы художника. Из Москвы — в Апатиты «Смена координат» начинается с перемещения: художники Seréne Gallery отправляются из Москвы в Апатиты — город в Кольском Заполярье, где другой масштаб, климат, свет и ритм жизни становятся частью художественного опыта. Апатиты здесь — не объект изображения, а точка смещения привычной оптики. Резиденция позволяет проверить собственную практику в непривычной среде и увидеть, что происходит с уже сформированным художественным языком при столкновении с другой реальностью. Отправной точкой для каждого становится что-то своё: северный ландшафт и свет, промышленная архитектура, история освоения территории, локальная культура, архивные материалы, звук, найденные объекты или личное состояние. В результате возникают новые произведения, в которых Апатиты присутствуют напрямую или проявляются через отдельные детали, материалы и ощущения. Из Апатитов — в Москву Выставка в ТОН-ЦЕНТРЕ становится следующим этапом перемещения. В экспозицию войдут произведения, созданные в рамках резиденции, а также работы авторов, ранее участвовавших в программах Центра современного искусства «Сияние». Перемещение продолжается и после резиденции: произведения покидают место возникновения и оказываются в Москве, в совершенно другой архитектурной и культурной среде. Так возникает главный принцип проекта — смена координат как художественный метод. Север встречается с индустриальной Москвой Пространство выставки — ТОН-ЦЕНТР в здании бывшего кругового депо. Грубая индустриальная архитектура, кирпичные стены и следы времени становятся частью экспозиции. Внутри появляется светлая минималистичная галерейная застройка: фальшстены, конструкции, подиумы и чистые выставочные объёмы. Визуальная драматургия строится на контрасте двух сред. Апатиты представлены через северный свет, природные и локальные материалы, индустриальные детали. ТОН-ЦЕНТР сохраняет собственную архитектуру — кирпич, масштаб и ощущение места с историей. Seréne Gallery привносит современную галерейную оптику — светлую застройку, минималистичную экспозицию и внимательное отношение к произведению.