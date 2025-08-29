Состав бригады по производству низких частот: agrish (Алексей РФ) — главный по басам elseisls — начальник acid цеха точносаша — ответственный за техно-сварку whothefuckisamen — помощник руководителя UK Garage zdarova — мастер сюрпризов и прочих шумов ПРОГРАММА СМЕНЫ: — UK Garage (прокатка битов в три смены) — Techno (индустриальная вибрация уровня «шпалы дрожат») — DnB (ускорение ленты до максимума) — И другие технологические эксперименты ТРЕБОВАНИЯ К ГОСТЯМ: — готовность к светошумовому воздействию — умение танцевать под 140 BPM и выше — отсутствие планов на утро