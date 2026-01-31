Спектакль рассказывает историю о стареющей звезде времён немого кино и двух ее служанках, подражающих ей и завидующих ее бывшей славе. Одним из источников вдохновения для спектакля по пьесе Жана Жене «Служанки» стал голливудский фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Это история о жизни как игре, зависти, любви и ненависти и болезненных зависимостях человека от другого человека. Продолжительность: 3 часа с антрактом.